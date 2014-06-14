Kenan Işık'ın tedavisi Almanya’da devam edebilir

Gittiği spor salonunda beyin kanaması geçiren Kenan Işık'ın tedavisine Almanya'da bir hastanede devam edilebilir. Beyin kanaması sonrası 2.5 aydır yoğun bakımda yatan ünlü sunucunun eşi Beril Işık, Kenan Işık'ın tedavisi için Almanya'da bilinci kapalı hastalar için özel bir rehabilitasyon merkeziyle görüşme yapıldığı ve merkezden gelecek yanıta göre tedaviye orada devam edileceğini söyledi.

Radikal’de yer alan habere göre, eşinin bilincinin kapalı olduğunu söyleyen Beril Işık, "Almanya'daki Allenzsbach isimli özel bir rehabilitasyon merkezi ile görüşme içindeyiz. Burası bilinci kapalı hastalar için özel bir merkez. Kenan'ın durumu hastane ile paylaşıldı. Gelecek yanıta göre oraya gideceğiz" dedi.

Beril Işık, "Fizik tedavinin yanında şu an kendisine kitap okuyoruz, konuşuyoruz" diye konuştu.