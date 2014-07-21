'Kenan Işık'ın durumu iyi değil'

Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden biri olan Haldun Dormen, tedavi gören tiyatrocu Kenan Işık'ın durumunun hiç iyi olmadığını söyledi.

Dormen önceki gün Metrocity’de düzenlenen söyleşide hayranlarıyla bir araya geldi.

Soruları yanıtlayan usta tiyatrocu, mart ayında düşme sonucu beyin kanaması geçiren ve halen hastanede tedavi gören Kenan Işık’ın sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.

Işık’ı hemen her gün ziyaret ettiğini belirten Dormen şöyle konuştu:

“Kenan Işık’ı çok severim. Tedavi gördüğü hastaneye sürekli uğruyorum. Maalesef durumu iyi değil. Çok üzgünüm. Artık tekrar televizyonlara dönebilir mi; hiç sanmıyorum.”