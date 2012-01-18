Kenan Işık'ın azarladığı yarışmacı konuştu

T24 - Kenan Işık, KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın sesini tanımayan yarışmacıya neden sinirlendiğini tv8'deki canlı yayında anlattı. Yarışmacı Aydilek Erem da aynı programda cevap verdi.

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O masterdan ne beklersiniz



Işık yarışmacıya yönelik eleştirisine gerekçe olarak şu ifadeleri kullandı:



"Bütün medyada her an söz edilen ve bir gün önce vefat eden bir isim. Master yapan bir insan. O master'dan ne beklersiniz ki bilmiyorum. Benim yarışmacıyı helak etmek gibi bir amacım yok ama Rauf Denktaş'ın bazı kesimler tarafından milliyetçilik suçlaması ile suçlanmasını bir yana bırakın, ben Mandela'ya benzetiyorum. Ama burada şöyle bir şey var, bu hanım, hayatla bağlarını kapatmış, koparmış gibi görünüyor. Biraz dikkat, analitik düşünce, soruya dikkat etmek gerekiyor. İsmail Cem'i de Kıbrıslı zannediyor olabilir. O da çok vahim. Valla bilemediniz vah vah demişim ama böyle bir sorgulamaya hakkım yok diye düşünüyorum. Ama demişim."

"Kenan Işık'a kırgınım"



Kenan Işık'ın ardından yayına bağlanan yarışmacı Aydilek Erem ise, Işık'ın eleştirilerine yanıt olarak:



"Ben o gün gece 10.30'a kadar çalıştım. Devamında arkadaşımla vakit geçirdim. Denktaş'ın sesini tanımamak, onun hakkında bilgi sahibi olmamak anlamına gelmemeli. Denktaş, yıllardır aktif siyasette değil. Sesini duymuyoruz. Kenan Işık kırgınım. Böyle birşey söylemiş olmak ne kadar doğru bilmiyorum" ifadelerine yer verdi.



