Kenan Işık’a ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasının ses kaydı dinletiliyor

Tiyatrocu ve sunucu Kenan Işık’ın beyin kanaması geçirmesinin üzerinden tam 96 gün geçti. Ailesi yavaş ilerleyen tedavi sürecini hızlandırmak için Işık’ı Almanya’da özel bir kliniğe götürmeye hazırlanıyor. Bilinci tam olarak yerine gelmeyen Işık hiç konuşamıyor. Sadece gözünü açıp, vücudunu hareket ettirebiliyor. Işık’ın seslere tepki verdiği bu yüzden de Işık’a tanıdık sesler dinletildiği öğrenildi.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Işık’ın kulaklığından sunucusu olduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasının ses kaydı dinletiliyor. Programdaki soruların hazırlanmasına yardımcı olan yapımcı Meltem Kayalı da sıklıkla hastaneye giderek Işık’ın kulağına onun sevdiği tarz soruları okuyor.