T24 LogoT24 Logo
Magazin

Kenan Işık’a ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasının ses kaydı dinletiliyor

Tedavisine Almanya'da devam edilecek olan Kenan Işık'ın vücudunu hareket ettirebilip seslere tepki verdiği öğrenildi

24 Haziran 2014 17:28

Tiyatrocu ve sunucu Kenan Işık’ın beyin kanaması geçirmesinin üzerinden tam 96 gün geçti. Ailesi yavaş ilerleyen tedavi sürecini hızlandırmak için Işık’ı Almanya’da özel bir kliniğe götürmeye hazırlanıyor. Bilinci tam olarak yerine gelmeyen Işık hiç konuşamıyor. Sadece gözünü açıp, vücudunu hareket ettirebiliyor. Işık’ın seslere tepki verdiği bu yüzden de Işık’a tanıdık sesler dinletildiği öğrenildi. 

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Işık’ın kulaklığından sunucusu olduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasının ses kaydı dinletiliyor. Programdaki soruların hazırlanmasına yardımcı olan yapımcı Meltem Kayalı da sıklıkla hastaneye giderek Işık’ın kulağına onun sevdiği tarz soruları okuyor.

 

ETİKETLER

kenan ışıkseskim milyoner olmak isterprogramyarışmadinletiliyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24