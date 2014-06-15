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Yaşam

Kenan Işık tedaviye Almanya'da devam edecek

Beril Işık, 'Fizik tedavinin yanında şu an kendisine Kitap okuyoruz, konuşuyoruz' diye konuştu

15 Haziran 2014 12:23

Gittiği spor salonunda beyin kanaması geçiren Kenan Işık'ın tedavisine Almanya'da bir hastanede devam edilecek.

Beyin kanaması sonrası 2.5 aydır yoğun bakımda yatan ünlü sunucu Kenan Işık'ın tedavisine Almanya 'daki özel bir rehabilitasyon merkezinde devam edilecek. 

Eşinin bilincinin kapalı olduğunu söyleyen Beril Işık, "Almanya'daki Allenzsbach isimli özel bir rehabilitasyon merkezi ile görüşme içindeyiz. Burası bilinci kapalı hastalar için özel bir merkez. Kenan'ın durumu hastane ile paylaşıldı. Gelecek yanıta göre oraya gideceğiz" dedi. 

Beril Işık, "Fizik tedavinin yanında şu an kendisine Kitap okuyoruz, konuşuyoruz" diye konuştu.

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