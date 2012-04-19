Kenan Işık da Şehir Tiyatroları'ndan istifa etti

İstanbul Şehir Tiyatroları'nda repertuvarı belirleme yetkisinin genel sanat yönetmeninden alınmasıyla patlak veren krizde son istifa Kenan Işık'tan geldi.



Tiyatro çevreleri tarafından eleştirilen, başkan Kadir Topbaş'ın ise 'daha demokratik' diyerek savunduğu Şehir Tiyatroları'na ilişkin yeni yönetmelik bir istifa daha getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin repertuar belirleme yetkisini bürokratlara verdiği iddiasıyla erleştirilen yönetmelik nedeniyle, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşe Nil Şamlıoğlu ve 6 yönetim kurulu üyesinin ardından Topbaş'ın sanat danışmanı Kenan Işık da istifa etti.

1996-2000 yılları arasında Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapan Işık, 2007'den bu yana sürdürdüğü görevini, Topbaş'ı arayarak "Sizi seviyorum ancak yaşananlardan sonra istifa etmek zorundayım" sözleriyle bıraktı.

Akşam gazetesinden Nebahat Koç'un haberinde istifaların ardından Işık'ın tavrının merak edildiği kaydedilirken, Kadir Topbaş'ın dün NTV'ye yaptığı "Repertuvarı iki üyesi bürokrat 7 kişilik kurul belirleyecek. Daha demokratik..." açıklaması da yer aldı.