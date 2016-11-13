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Kenan İmirzalıoğlu’nun yeni partneri Meryem Uzerli mi?

Uzerli'nin, yeni dizide nasıl bir karaktere hayat vereceği henüz bilinmiyor

13 Kasım 2016 23:07

Yeni bir diziyle ekrana dönmeye hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu’nun partnerinin belli olduğu iddia edildi. Partner konusunda ince eleyip sık dokuyan İmirzalıoğlu’nun, Meryem Uzerli ile birlikte rol almaya sıcak baktığı öne sürüldü.

Posta'da yer alan habere göre; Karadayı dizisinden sonra bir süredir ekranlarda görünmeyen Kenan İmirzalıoğlu yeni bir diziyle dönmeye hazırlanıyor. Ay Yapım imzalı yeni dizisiyle seyirci karşısına çıkacak olan İmirzalıoğlu'nun partnerinin kim olacağı merak konusuydu.

İlk olarak Fahriye Evcen’le görüşülse de sonuç olumsuz olmuştu. İmirzalıoğlu için 'Eşkıya Dünyaya Hükümar Olmaz' dizisinde rol almaktan son anda vazgeçen Meryem Uzerli düşünüldü.

Partner konusunda ince eleyip sık dokuyan İmirzalıoğlu’nun, Uzerli ile birlikte rol almaya sıcak baktığı iddia edildi. Uzerli’nin de teklife olumlu yaklaştığı öğrenildi.

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan karakteriyle ünlenen Uzerli'nin, yeni dizide nasıl bir karaktere hayat vereceği henüz bilinmiyor.

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