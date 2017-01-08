Kenan İmirzalıoğlu'ndan 'İçerde' açıklaması

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, başrollerini Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İynemli'nin paylaştığı "İçerde" dizisine transfer olacağı yolundaki iddiaları yalanladı. İmirzalıoğlu, "Hayır, şimdilik öyle bir şey yok" dedi.

Kenan imirzalıoğlu, teröre tepki olarak pazartesi günü İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan Beşiktaş Şehitler Tepesine yapılacak yürüyüşe katılacağını açıkladı.

"Herkesi bekleriz, inadına mücadele, inadına kenetlenme!" diyen İmirzalıoğlu, 'İçerde' dizisine transfer olduğu yolundaki söylentiler sorulunca, "Ne güzel dizi değil mi! Kim içeride, kim dışarıda belli değil. 'İçerde misin?' derseniz, değilim. Hayır, şimdilik öyle bir şey yok" ifadesini kullandı.