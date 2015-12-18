Kenan İmirzalıoğlu, yerli bilgisayar oyununa girdi

İlk yerli 'çok oyunculu birinci şahıs' (MMOFPS) video oyunu olan 'Zula', karakterlerini seçerken Türk dizilerinden etkilendi. Kenan İmirzalıoğlu’na benzeyen karakterin de yer aldığı oyun, Brezilya ve Çin’e de ihraç edilecek

Dijital alandaki Türk oyun geliştiriciler, her geçen gün adlarından söz ettirmeyi başarıyor. Mobil platformda daha sık duyulan başarılar bilgisayar ve grafikli oyunlara da taşınıyor.

Dijital oyunda pek çok farklı alan var. Bunlardan biri bütün dünyada oyunseverlerin çokça tercih ettiği MMOFPS olarak dilimize de giren ‘çok oyunculu birinci şahıs’ oyunları. Dünyada bu tarzdaki en ünlü oyunlardan biri Call of Duty. Grafikleri, karakterleri, geçtiği mekanlar nedeniyle oyun geliştirmenin bir hayli zor olduğu bir alan.

Yerli oyun stüdyosu MadByte Games tarafından geliştirilen ve Lokum Games tarafından yayınlanan ‘Zula’, yerli MMOFPS türündeki ilk yerli oyunlardan.

Türk oyunseverler yanında dünyadan da ilgi gören bu oyunun ihracatı için de çalışmalar sürüyor. İstanbul’da düzenlenen dijital oyun fuarı GameX’de bu yeni oyununu sergileyen firma, büyük ilgi görüyor.

Oyunun en ilgi çeken tarafı karakterlerin Türk dizilerindeki oyunculara benzemesi. Aynı Kenan İmirzalıoğlu ve Behzat Ç.’yi andıran karakterleri seçerek oyuna başlayabiliyorsunuz. İmirzalığlu’na benzeyen karakter oyunda Demir adını alıyor.