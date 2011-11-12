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Kenan İmirzalıoğlu Van'a gitti

Kenan İmirzalıoğlu, Kurban Bayramı’nda Van’daki depremzedeleri ziyaret etti.

12 Kasım 2011 02:00

T24 - Kenan İmirzalıoğlu, Kurban Bayramı’nda Van’daki depremzedeleri ziyaret etti. Şehirde bir gece kalan ünlü oyuncu, çocuklara bayramlık kıyafet dağıttı.


Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Kurban Bayramı arifesinde sessiz sedasız Van’a gitti. Güveçli, Göllü ve Dağönü köylerini dolaşan oyuncu, Van merkezde kurulan çadır kent ve Mevlana Evleri’nde kalan depremzedelerle de bir araya geldi. Şehirde bir gece kalan ve bayramın ilk gününü depremzedelerle geçiren İmirzalıoğlu ayrıca Van Bölge Hastanesi’ni ve Van Çocuk Hastanesi’ni ziyaret etti. Gidişini hiç kimseye haber vermeyen ünlü oyuncu, köylerde bulunan çocuklara İstanbul’dan götürdüğü bayramlık kıyafetleri dağıttı.

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