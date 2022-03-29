Kenan İmirzalıoğlu'ndan Türkiye'nin başkentini bilemeyen tıp öğrencisine tepki!

ATV’de yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında katılımcıya Türkiye’nin başkentini soruldu. Yarışmacının jokerlerini kullanarak soruyu yanıtlaması ise sunucu İmirzalıoğlu’nun dikkatini çekti. "İyi ki hangi ülke olduğu sorulmadı" diyen İmirzalıoğlu, "Türkiye’nin başkenti hiç değişmedi, hiç tartışılmadı. Sana söylüyorum seyircilerimiz de anlasın" ifadelerini kullandı.



Kim Milyoner Olmak İster isimli bilgi yarışmasında, tıp fakültesi öğrencisi yarışmacıya "1924 Anayasası’nda ve 1961 Anayasası’nda Türkiye’nin başkentinin hangisi olduğu yazar?" sorusu soruldu.



Cevap şıklarında ise; İstanbul, Ankara, Erzurum ve Sivas kentleri yer aldı. Ancak yarışmacının iki jokere başvurarak Ankara yanıtını vermesi izleyicileri şaşırttı.



Sunucu Kenan İmirzalıoğlu da şaşkınlığını gizleyemeyerek "Türkiye’nin başkenti hiç değişmedi, hiç tartışılmadı. Sana söylüyorum seyircilerimiz de anlasın" diye konuştu.