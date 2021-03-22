Kenan İmirzalıoğlu'ndan "Kurtlar Vadisi" açıklaması

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu, "Kurtlar Vadisi Kaos" dizisi için bir görüşme yapmadığını, medyada çıkan "Kurtlar Vadisi'ne yeşil ışık yaktı" haberlerinin doğru olmadığını söyledi.

Kenan İmirzalıoğlu, "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının sadece bir süre ara verdiğini ve yaz aylarında yeniden başlayacağını belirterek, projeye devam edeceklerini açıkladı.

Medyatava'nın haberine göre; Kim Milyoner Olmak İster dışında başka projeleri de olduğunu, konuşmaların sürdüğünü anlatan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaos dizisiyle ilgili bir görüşmesinin olmadığını da net bir şekilde şu sözlerle ifade etti: "O yanlış anlaşıldı. Kurtlar Vadisi öyle bir görüşmem yok. Geçen sefer de aynı şeyi söylemiştim ama, yanlış anlaşılmış, yeşil ışık yakıyor diye. Öyle bir şey yok. Ortada bir ışık falan da yok."