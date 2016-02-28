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Kenan İmirzalıoğlu: Kendimden utanıyorum

“Ülkede bunca sorun varken her gün kendi haberlerimi okumaktan hicap duyuyorum”

28 Şubat 2016 19:01

Kenan İmirzalıoğlu, evlilik hazırlığı yaptığı Sinem Kobal’la birlikte sürekli basının takibinde olmasına "Memleketin derdi başından aşkın zaten. Ülkede bunca sorun varken her gün kendi haberlerimi okumaktan hicap duyuyorum, gerçekten o zaman kendimden utanıyorum” dedi.

Gazeteciler tarafından sürekli takip edilmekten rahatsız olan İmirzalıoğlu'nun açıklaması şöyle:

“Arkadaşlar ben özel hayatımın konuşulmasını istemiyorum. Şu anda bizim durumumuz 'biri bizi gözetliyor evi” oldu. “Ailesi geldi, kız istedi, yüzük aldılar?” gibi haberler olunca gerçekten çok rahatsız oldum. Sizden tek ricam biraz saygı gösterilsin. Biz bir aile ve bir yuva kurucağız. Biz hiç kimseyle farklı topraklarda yaşamıyoruz. Herkesle aynı anı topraklarda yaşıyoruz. Bizde bu ülkede her aile gibi aile kurmaya çalışıyoruz. Bu sevgililik meselesi değil artık bir aile kurmaya çaba gösteriyoruz. Ne olur buna herkes artık biraz saygı göstersin. Bu mahremiyetimize saygı gösterilmesini bekliyoruz. Bizde uzaydan gelmedik. Bizde bu memleketin bir insanıyız. Memleketin derdi başından aşkın zaten. Ülkede bunca sorun varken her gün kendi haberlerimi okuyunca hicap duyuyorum ve gerçekten o zaman kendimden utanıyorum. Kendimizle ilgi bunca haberleri görünce kendimi ayıplıyorum resmen.”

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