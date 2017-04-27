Kenan İmirzalıoğlu 'Fatih Sultan Mehmet sakalı' bıraktı

Dev bütçeli bir Osmanlı dizisinde Fatih Sultan Mehmet’i canlandırmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu yıllar sonra ilk kez sakal uzattı.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Kenan İmirzalıoğlu önceki gün eşi Sinem Kobal ile Akmerkez’deydi. Ünlü oyuncunun yeni dizi projesi için imajını değiştirmesi dikkat çekti. İki yıl aradan sonra bir Osmanlı dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan İmirzalıoğlu, canlandıracağı Fatih Sultan Mehmet karakteri için sakalını uzattı. O3 Medya ile el sıkışan oyuncu, soruları “Daha vakit var, şimdiden konuşmayayım” diye geçiştirdi.

İmirzalıoğlu bu yıl bir de sinema filmi yapacak. Peyami Safa’nın Arsen Lüpen’den esinlenerek yarattığı ‘Cingöz Recai’ filminde Haluk Bilginer ile kamera karşısına geçecek oyuncu; yakışıklı, cömert ve kibar bir serseri olan ‘Cingöz Recai’yi oynayacak. Aynı rolü 1969 yılında efsane aktör Ayhan Işık canlandırmıştı.