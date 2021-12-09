Kenan İmirzalıoğlu ekranda rahmet okuduğu Arif Şentürk'ten özür diledi

"Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasında türkücü Arif Şentürk için "Yıllar önce rahmetli oldu" diye gaf yapan Kenan İmirzalıoğlu, “Sanırım Kamil Sönmez ile karıştırdım." dedi.
Arif Şentürk de yaşanan konuyla ilgili açıklama yaptı.
“Sabaha kadar telefonum susmadı. Akşamları uzandığım yerden izlerim Kim Milyoner Olmak İster'i. Benim türkümün sözleri yazıldığını görünce heyecanlandım bakalım bilebilecek mi soruyu diye. Bekledim, çocuk bilemedi. Kenan 'Rahmetli sanatçı' deyince ben çok kötü oldum. En son dün Kenan aradı beni, özür diledi. ‘Bana getirilen metin buydu. Sana karşı mahcup oldum’