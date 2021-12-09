Kenan İmirzalıoğlu ekranda rahmet okuduğu Arif Şentürk'ten özür diledi

"Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasında türkücü Arif Şentürk için "Yıllar önce rahmetli oldu" diye gaf yapan Kenan İmirzalıoğlu, “Sanırım Kamil Sönmez ile karıştırdım." dedi.

Posta gazetesinin haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz günlerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yapılan gafla ilgili konuştu. İmirzalıoğlu, Sanırım Kamil Şönmez ile karıştırdım. Ben 2 sanatçımızı da TRT’den hatırlarım. Kendisini aradım ve özür diledim o da kabul etti” dedi.

Arif Şentürk de yaşanan konuyla ilgili açıklama yaptı.

Şentürk şu ifadeleri kullandı:

“Sabaha kadar telefonum susmadı. Akşamları uzandığım yerden izlerim Kim Milyoner Olmak İster'i. Benim türkümün sözleri yazıldığını görünce heyecanlandım bakalım bilebilecek mi soruyu diye. Bekledim, çocuk bilemedi. Kenan 'Rahmetli sanatçı' deyince ben çok kötü oldum. En son dün Kenan aradı beni, özür diledi. ‘Bana getirilen metin buydu. Sana karşı mahcup oldum’