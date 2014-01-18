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Kenan İmirzalıoğlu dizi sürelerinden şikayetçi; ekranlara veda ediyor!

Kenan İmirzalıoğlu, hayranlarını üzecek bir karar aldı. Oyuncu, dizi süreleri 60 dakikaya inmediği sürece ekrana çıkmayacak

18 Ocak 2014 09:51

Ekran fenomenine dönüşen Ezel'den sonra Karadayı dizisinde başrolü üstlenen Kenan İmirzalıoğlu, radikal bir karar aldı. Dizi sürelerinin uzunluğundan ve setlerdeki ağır çalışma koşullarından şikayetçi olan ünlü oyuncu, Karadayı'dan sonra şartlar değişmediği sürece dizilerde oynamayacak.

Hürriyet'ten Büşra Bozok Aytek'in haberine göre, geçtiğimiz yıllarda yapılan “Yerli dizi yersiz uzun” eylemlerine de destek veren İmirzalıoğlu, “Süreleri 60 dakikaya inmediği sürece dizilerde oynamayı düşünmüyorum.

Çalışma koşulları artık değişmeli” dedi. Bundan sonra sinema oyunculuğu yapacağını belirten oyuncu, “Aldığım bazı teklifler var, görüşmelerimiz devam ediyor” diye konuştu.

 

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