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Kenan İmirzalıoğlu, Cihangir'deki iki dairesinin kira gelirlerini şehit ailelerine bağışladı

İki dairenin yaklaşık kira gelirinin 23 bin lira olduğu belirtildi

20 Ocak 2017 15:04

Kenan İmirzalıoğlu, aylık kirası 5 bin dolar (yaklaşık 20 bin lira) ile 6 bin dolar (yaklaşık 23 bin lira) olan Cihangir'deki dairelerinden elde ettiği geliri ömür boyu olmak üzere 2 şehit ailesine bağışladı.

NTV'nin haberine göre, 42 yaşındaki oyuncu kısa bir süre önce eşi Sinem Kobal ile birlikte Cihangir'den Emirgan'a taşınmış bu nedenle evini kiraya vermişti.

Daha önce Cihangir'deki bir ilkokula kütüphane yaptırarak eğitime destek veren İmirzalıoğlu, geçen yıl Kurban Bayramı'nda da ihtiyaç sahiplerine yardım göndermişti.

 

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