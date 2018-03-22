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Kenan İmirzalıoğlu: Biliyorsunuz genç bir eşim var, 20'lik dişi çıkıyor...

İmirzalıoğlu, 'Mehmet:Bir Cihan Fatihi' dizisinin galasına katıldı

22 Mart 2018 14:10

Fatih Sultan Mehmet'in hayatını anlatılan Mehmet:Bir Cihan Fatihi dizisinde Sultan Mehmet'i canlandıran Kenan İmirzalıoğlu, dizinin galasına yalnız katıldı.

Gazetecilerin "Eşiniz neden yok?" sorusuna İmirzalıoğlu'nun "Biliyorsunuz genç bir işim var, 20'lik dişi çıkıyor, o yüzden gelmedi" dediği belirtildi.

Konuyu Milliyet'ten Eli Eyüboğlu köşesine taşıdı.

Eyüboğlu'nun konuya ilişkin yazısı şöyle:

"Galada İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal yoktu. Tebrik etmek için yanına gittiğimde ona, böylesine önemli bir gecede eşinin niye olmadığını sordum. Gülerek, “Biliyorsun genç bir eşim var abi. 20’lik dişiyle ilgili sağlık sorunu yüzünden gelmedi” dedi.

‘Kadın’, ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ ve ‘Ufak Tefek Cinayetler’ gibi üç dizinin reytingi paylaştığı bir salı akşamında ‘Mehmed’, üç kategoride de üçüncü oldu. Her dizinin ilk bölüm reytingi tanıtıma mal edilir, sonraki haftalardaysa projenin kendine. 

Dizinin reytingi, haftaya yükselirse birkaç sezon sürer. Aksi takdirde sıkıntılı bir süreç başlar"

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Kenan İmirzalıoğluMehmet Bir Cihan Fatihi

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