T24 LogoT24 Logo
Magazin

Kenan İmirzalıoğlu 4 milyon dolarlık anlaşmaya imza attı

En son Ezel dizisinde hayranlarıyla buluşan ve fenomen haline gelen Kenan İmirzalıoğlu, Ay Yapım'la anlaştı

17 Mart 2012 20:10

 

T24 - Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu Ay Yapım'la yeni bir dizi için 4 milyon dolara anlaştı.

En son Ezel dizisinde hayranlarıyla buluşan ve fenomen haline gelen Kenan İmirzalıoğlu, Ay Yapım'la gelecek sezon yayınlanacak bir dizi için anlaştı.

 

Yarısını peşin aldı

 

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; bu anlaşma karşılığında 4 milyon dolar gibi rekor bir ücret alacak olan İmirzalıoğlu, bu paranın yarısı olan 2 milyon doları da peşin olarak cebine koydu.

Dizi piyasasında daha başlamadan bir rekora imza atan dizinin ne kadar iddialı olacağı belli. Dizinin içeriği ve diğer oyuncuları ise şimdiden merak konusu...

 

 

ETİKETLER

Kenan İmirzalıoğluyeni dizi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24