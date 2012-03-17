Kenan İmirzalıoğlu 4 milyon dolarlık anlaşmaya imza attı

T24 - Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu Ay Yapım'la yeni bir dizi için 4 milyon dolara anlaştı.

En son Ezel dizisinde hayranlarıyla buluşan ve fenomen haline gelen Kenan İmirzalıoğlu, Ay Yapım'la gelecek sezon yayınlanacak bir dizi için anlaştı.

Yarısını peşin aldı

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; bu anlaşma karşılığında 4 milyon dolar gibi rekor bir ücret alacak olan İmirzalıoğlu, bu paranın yarısı olan 2 milyon doları da peşin olarak cebine koydu.

Dizi piyasasında daha başlamadan bir rekora imza atan dizinin ne kadar iddialı olacağı belli. Dizinin içeriği ve diğer oyuncuları ise şimdiden merak konusu...