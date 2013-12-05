Kenan İmirzalığlu'nun binaları Cihangir'de yükseliyor

Daha önce yönetmen Sinan Çetin'in emlak yatırımlarıyla gündeme gelen Beyoğlu'nun Cihangir semtinde son zamanlarda oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun binaları yükseliyor.

Birkaç yıl önce eski bir apartmanı yıkıp yeniden yapan ve Bohem adıyla apart otele çeviren İmirzalioğlu, özellikle Suriyeli zengin arapların yoğun ilgisi nedeniyle semtte yeni apartmanlar almaya başladı. Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde Tahtaki Yokuşu'nda eski bir evi satın alıp yıktırdı ve bölgedeki dördüncü apartmanının temelini attı.

Dört apartmanın değeri 30 milyon lira

Altı katlı yeni bir apartman yaptıran Kenan İmirzalıoğlu, inşaat devam ederken yeni binasının arka tarafındaki küçük tek katlı atıl binayı da satın aldı. İmirzalioğlu'nun Cihangir'deki dört apartmanının değerinin 30 milyon lirayı bulduğu söyleniyor.

Bu arada ünlü sanatçının komşuları, "Daracık yere altı katlı apartman dikiyor, devamlı borumuz patlıyor, kablolarımız kopuyor" diye şikayet ediyor. Komşular durumdan pek hoşnut olmasa da, Cihangir'in yeni emlak kralı Kenan İmirzalıoğlu oldu.

Kenan İmirzalıoğlu, Emrah'ın izinde

Ünlüler arasındaki emlak zenginleri listesinde başı 200 evi olan şarkıcı Emrah çekiyor. Çocukluğundan bu yana sahnelerde olan Emrah'ın serveti Türkiye'de çok az sanatçıda var. Kazandığını gayrimenkule yatıran şarkıcının, Etiler, Levent civarında 200'e yakın evi var. Fulya'daki bir rezidansta 12 dükkanı olan sanatçının aynı yerde 2 milyon dolar değerinde bir spor kompleksi de bulunuyor.