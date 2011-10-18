Kenan Evren'in polis koruması kaldırıldı

T24

Nöbet kulübeleri boşaltılıp, bayraklar indirildi, görevli polisler çekildi. Kenan Evren, 4 yıl önce sağlık problemleri nedeniyle İzmir’e taşınmış, Marmaris’taki evini satışa çıkarmıştı. Yedinci Cumhurbaşkanı Kenan Evren, emekli olduktan sonra, 1986 yılında Armutalan Beldesi’nde arsa satın aldı. Evren, arsasına villa yaptırıp, 1990 yılında buraya yerleşti. Evren’in villasının adından dolayı oturduğu sokağa ’Beyazev’ adı verildi.Kısa sürede Evren’e komşu olmak için mahalleye, aralarında dönemin emekli Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Halim Çorbalı, Milli İstihbarat Teşkilatı’nda görevli üst düzey bürokratlar, Genelkurmay eski Başkanı Doğan Güreş ve Ankara’da uzun yıllar görev yapmış üst düzey istihbarat görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi tarafından lüks villalar yaptırıldı.Üst düzey bürokratların da yerleşmesi üzerine 500 metrelik Beyazev Sokağı’nın giriş, çıkışı ile Evren’in villasının önüne polis kulübeleri yaptırıldı. Üç kulübede 7 gün 24 saat boyunca toplam 3 polis nöbet tutmaya başladı. 2007 yılında Kenan Evren, sağlık problemleri nedeniyle İzmir’de Hava Eğitim Komutanlığı içindeki lojmana taşınıp, villasını satışa çıkardı. Belediye Meclisi Evren Paşa’nın taşınmasının ardından sokağın ismini 239 Sokak olarak değiştirdi. Ancak sokaktaki korumalar görevlerine devam etti.Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, boş villaların korunmaması için bir süre önce talepte bulundu. Vali Fatih Şahin başkanlığında toplanan İl Güvenlik Kurulu, geçen haftaki toplantıda yıllardır devam eden koruma uygulamasını gündemine aldı. Toplantıdan, koruma polislerinin kaldırılması kararı çıktı. Kararın resmi yazıyla bildirildiği Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü, törenle sokaktaki üç nöbet kulübesinin önündeki direklerde asılı Türk bayraklarını indirdi. Kulübedeki eşya boşaltıldı. Böylece 21 yıl sonra koruma kaldırılmış oldu.Kenan Evren’e 30 metre mesafedeki villasında emekli olduktan sonra anılarını yazan Genelkurmay eski Başkanı Doğan Güreş de 2006 yılında Marmaris’ten ayrılıp, Bodrum’da yaşamaya başlamıştı. Güreş’in yaz aylarında sadece birkaç günlüğüne Marmaris’e gelip, villasında kaldığı öğrenildi.