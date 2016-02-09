Kenan Evren'in Marmaris'teki 'beyazevi' satıldı; bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak

12 Eylül askeri darbesinin lideri, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in Muğla Marmaris’te uzun süre yaşadığı ve 2007’den beri satışta olan ’Beyazev’ isimli villa satıldı. İsmi açıklanmayan İstanbullu işadamının villa için tapudaki satış fiyatına göre 900 bin lira ödeme yaptığı belirtilirken, ’Beyazev’in kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp tekrar yapılacağı bildirildi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Evren’in kızları tarafından satışa çıkarılan Armutalan Mahallesi, 239. Sokak üzerindeki, etrafı kızılçam ormanlarıyla çevrili, Marmaris ve körfez manzaralı, 6 oda, 2 salondan oluşan evi; İstanbullu bir işadamının aldığı belirtildi. Tapudaki satış fiyatı 900 bin lira olan villanın satıcılarının ise Kenan Evren’in kızları Nebahat Şenay Gürvit ve Semahat Gülay Evren olduğu ifade edildi.

Evin yeni sahibinin, binayı kentsel dönüşüm kapsamında yıkarak yeni bir villa yapacağı, bunun için yıkım öncesi jeoteknik çalışma başlattığı kaydedildi.



"Kalorifer yakma ihtiyacının olmaması ilgimi çekti"



Kenan Evren, 2007’de Marmaris’ten taşınırken gazetecilere yaptığı açıklamada ’Beyazev’in arsasını 1986’da aldığını, inşaatının 1989’da tamamlandığını belirterek şöyle demişti:

"Bu evi yaptırırken yazlık olarak inşa ettirmiştim. Kafamda yazın Marmaris’te, kışın da o İstanbul’daki apartman dairemde yaşamak vardı. Ancak Marmaris’te kışın bazı günler kalorifer yakma ihtiyacı bile hissedilmemesi ilgimi çekti. Avukat bir arkadaşımın da telkiniyle yaz- kış Marmaris’te yaşama kararı aldım. En alt katta yer alan havuzda havanın tadını çıkartmaya başladım."