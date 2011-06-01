-KENAN EVREN'İN İFADESİ NEREDE ALINACAK? ANKARA (A.A) - 01.06.2011 - ''12 Eylül darbesi'' ile ilgili soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in avukatı Ömer Nihat Özgün, müvekkilinin ifadesinin nerede alınacağına ilişkin henüz bir karar verilmediğini söyledi. Ankara Adalet Sarayı'na öğle saatlerinde gelen Özgün, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcıvekili Hüseyin Görüşen ile bir süre görüştü. Özgün, görüşme sonrasında, adliye önünde yaptığı basın açıklamasında, Evren'in sağlık sorunları ve yaşı nedeniyle evde ifadesinin alınması yönünde talepleri olduğunu hatırlatarak, Görüşen ile bu konuda görüştüklerini, ancak ifadenin nerede alınacağına ilişkin henüz bir kararın verilmediğini kaydetti. Özgün, karar verilmesinin ardından kendisine bilgi verileceğinin anlatıldığını aktardı. Kenan Evren'in geçen Perşembe günü Başsavcılık tarafından telefonla aranarak, sorgu için çağrıldığını anımsatan Özgün, Cuma günü müvekkili ile görüştüğünü, Pazartesi günü de ifadenin verileceği yerle ilgili olarak Başsavcılıkla görüştüğünü söyledi. Buna ilişkin kararın verilmesini beklediklerini kaydeden Özgün, ''Bu yarın olabilir, öbür gün olabilir. Bilemiyorum. Karar verildiğinde, istendiği saatte ve yerde...'' dedi. -''EVREN, İFADEYE ÇAĞRILDIĞI İÇİN ÜZGÜN''- Evren'in, ifadeye çağrıldığı için üzgün olduğunu da belirten Özgün, ''Üzgün olması yasa gereği ifade vermesine engel değil. Tabii ki ifade verecek. Bugün bir gazetede duyuyoruz. 'İfade vermemek için sağlık raporu alıyor' şeklinde bir beyan var. Bunlar tamamen gerçek olmayan haberler. Kenan Evren, hangi gün, nerede denirse ifade vermek zorunda. Ailesi ve bizler diyoruz ki sağlığı önemlidir. Sağlığını düşündüğümüz için, sağlık problemi yaşamaması için... 94 yaşında bir insan. O nedenle evde alınmasının daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz'' diye konuştu. ''Evren ifadeye gelmediği takdirde yakalama kararı çıkartılacak mı?'' sorusuna ise Özgün, ''Bunların hiçbiri doğru değildir. Benim evde ifade verilmesi talebim sayın savcılık tarafından reddedilmiş de biz adliyeye çağrılmışız da sayın Evren paşa adliyeye gelmeme durumunda değil ki. Yakalama diye bir şey söz konusu değil'' şeklinde yanıt verdi. Özgün, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Şahinkaya'nın da kendisiyle görüştüğünü ve davayı üstlenmesini istediğini aktararak, dün hastaneye kaldırıldığını öğrendiği Şahinkaya'nın ifadesinin alınması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazıldığını anlattı. Avukat Özgün, ''Şu anda, neyle suçlandığımızı bilmiyorum. Ne gibi sorular geleceğini bilemiyorum. Ama biz ifade aşamasında her türlü soruya cevap verebilecek durumdayız diye düşünüyorum'' dedi. -''EVREN VE ŞAHİNKAYA YARGILANAMAZ''- Avukat Özgün, bir basın mensubunun, ''Zaman aşımı tartışması var'' şeklindeki sözleri üzerine ise şunları kaydetti: ''Bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma sonunda davanın açılıp açılmayacağı konusunda tabii ki tartışırız. Ben tamamen kişisel düşüncemi söylüyorum. Aksi görüşte olanların düşüncelerine saygı duyuyorum. Bu konuyla ilgili sayın Kenan Evren de sayın Tahsin Şahinkaya da yargılanamaz. Eski değişen 765 sayılı TCK'daki ceza zaman aşımı dolmuştur. İkincisi 12 Eylül Anayasası'nın geçici 15. Maddesi, halk oylamasıyla büyük bir çoğunlukla kabul edilmiştir. 15. Madde bir af niteliğindedir. Bir devletin önce affettiğini, daha sonra yeni bir yasayla aftan vazgeçtim deme şeklindeki bir hukuk mantığı olamaz. Bu soruşturma sonunda sayın Kenan Evren'in yargılanmayacağı konusundaki kişisel düşüncemi sizinle paylaşmak istiyorum. Ama süreç nasıl gelişir bilemem.'' ''Sağlık durumunun ifade vermeye uygun olup olmadığı'' sorusunu ise Özgün, ''94 yaşında bir insan. 10-15 dakikada bir dinlenmesi gereken, saat başı ilaç alması gereken, bütün günlük yaşamını, yemesini, içmesini, uykusunu belirli saatlerde ayarlaması gereken bir insan. O nedenle ifadenin evde verilmesinin, yasal bir engel de olmadığı için çok daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Ama sayın savcılık tarafından verilecek kararı da saygıyla karşılıyorum'' diye yanıtladı.