-KENAN EVREN'İN DURUMU İYİ BODRUM (A.A) - 22.07.2010 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bodrum Alman Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yusuf Babayiğit, Yalıkavak beldesindeki evinde bulunan Evren'in, dün saat 18.00 sıralarında hastaneye başvurduğunu ifade ederek, ''Koruması ve hemşiresi eşliğinde yürüyerek geldi. Hastane olarak ben de dahil olmak üzere karşıladık. Sohbet ederek radyoloji bölümüne kadar ilerledik'' dedi. -''KORE'DE GEÇİRDİĞİ KAZADAN BAHSETTİ''- Radyoloji lobisinde Evren ile bir süre sohbet ettiklerini anlatan Babayiğit, şöyle konuştu: ''Kendisinin mevcut rahatsızlıkları sebebiyle takipte olduğu radyoloji ve laboratuvarla ilgili tetkiklerini yaptık. Kendilerini 45 dakika kadar misafir ettik. Sohbet ettik. Daha önce Kore'de görev yaptığı dönemde geçirdiği kazadan bahsetti. Sağlık durumu oldukça iyi. Geçen sene ciddi bir rahatsızlıkla hastanemize acil olarak başvurmuştu. Bu seferki gelişi çok daha iyi ve sıhhatliydi. Sadece rutin kontrolleri için geldi. Tetkiklerini tamamladıktan 40-45 dakika sonra kendisini yolcu ettik.''