Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya hakkındaki dosya 6 aydır Yargıtay’a gönderilmedi

12 Eylül darbesi nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya hakkındaki karar dosyasının, 6 aydır temyiz incelemesi için Yargıtay’a gönderilmeyerek, yerel mahkemede bekletildiği ortaya çıktı.

Türkiye’nin dört bir yanında açılan işkence soruşturmaları ve davalarında ise zaman aşımı gerekçe gösterilerek, takipsizlik kararı verilmeye başlandı. Darbe mağdurlarının avukatları hakkında da Evren ve Şahinkaya için “vatan haini” dedikleri gerekçesiyle inceleme başlatıldı.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın yargılandığı davada mahkeme tarihi nitelikteki kararını, 18 Haziran 2014 tarihinde verdi. İki sanık da darbe suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme gerekçeli kararını da temmuz ortalarında tamamladı. Müşteki avukatlarından Mehmet Horuş, dava dosyasının yerel mahkemede bekletildiğine dikkat çekerek, “Bu tebligat işlemleri Ocak ayını bulabilir. Sanıkların yaşları ve sağlık durumları gözönüne alındığında sanıkların ölmesini mi bekliyorlar” eleştirisinde bulundu.

Takipsizlikler verilmeye başlandı

12 Eylül dönemindeki işkence iddiaları nedeniyle yapılan suç duyuruları ile ilgili dava ve soruşturmalarda ise zamanaşımı sorunu ortaya çıktı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin 12 Eylül döneminde idam edilen ve hala mezarı bulunmayan Veysel Güney’in ailesinin başvurusuyla verilen kararı emsal alınmaya başlandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı sürdürdüğü soruşturmada takipsizlik kararı verirken, Amasya ve Kırklareli Ağır Ceza Mahkemleri de zaman aşımı gerekçesiyle baktıkları davaları düşürdü.

Avukatlara inceleme

12 Eylül yargılamalarına yönelik bir ilginç durumda avukatlar hakkında başlatılan inceleme oldu. Bülent Gürkut isimli vatandaşın 12 Eylül davasının duruşması sırasında müdahil avukatlarının generallerden “çete” diye bahsettiklerini, Evren ile Şahinkaya’nın “vatan haini” olarak yargılanmasını istediklerini belirterek, suç duyurusunda bulunmuştu. Bu şikayet nedeniyle darbe mağdurlarının avukatları hakkında inceleme başlatmıştı. Savcılık başlattığı inceleme kapsamında yapılan şikayet nedeniyle avukatların “beyanlarını” istedi.

‘Bizi mi yargılayacaksınız?’

Avukat Arif Ali Cangı savcılığa gönderdiği savunmasında, “Sonucu ne olursa olsun, bu incelemenin başlatılmış olması, Türkiye’nin hukuk ve siyasi tarihi için son derece önemli olan 12 Eylül darbe davasını önemsizleştiren, değersizleştiren bir girişim görüntüsündedir. Diğer yandan bu incelemenin, çok büyük mağduriyetler yaşamış müvekkillerimizin otuz yılı aşkın süredir bekledikleri adalet umutlarını tüketme tehlikesi vardır. Şimdi sormak istiyorum; 12 Eylül Darbesi ve darbenin işlediği insanlığa karşı işlenen suçları yargılamak yerine bu yargılamaların yapılması için çabalayan biz müdahil avukatlar, davayı açan ve yürüten savcılar, yargıçlar mı yargılanacak?” dedi.

Adalet Bakanlığı’nın avukatlar için soruşturma izni vermesi halinde, savcılık soruşturma yaparak dava açabilecek.