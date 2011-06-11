Kenan Evren: Tatile çıkabilir miyim?

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'Pişman değilim' demişti

Savcı Görüşen kendisinin şimdilik tekrar ifadesinin alınmayacağını, bu nedenle tatile gitmesinin önünde bir engel bulunmadığını vurguladı.Özel Yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sürdürdüğü 12 Eylül darbesine ilişkin soruşturma kapsamında, pazartesi günü darbenin mimarlarından Kenan Evren’in ifadesini, lojmanına giderek aldı. Darbenin hayattaki diğer komutanı Tahsin Şahinkaya’nın ifadesi de çarşamba günü tedavi gördüğü İstanbul GATA’da alındı.Radikal'de yer alan habere göre, Evren ifadesinin alınmasının ardından soruşturmayı sürdüren Savcı Hüseyin Görüşen’e avukatı aracılığıyla “Tatile çıkacağım. Tekrar ifademi alacak mısınız? Ankara’dan ayrılmamı engelleyen bir durum var mı?” diye sordu. Görüşen de “şimdilik tekrar ifade alma işleminin yapılmayacağını, ihtiyaç duyulursa daha sonra alınabileceğini” belirterek tatile gidebileceğini söyledi. Savcılığın bu bilgisi üzerine Evren’in tatil için hazırlıklara başladığı öğrenildi.Savcının Evren’e sorduğu 12 soru içinde “Tahsin Şahinkaya 11 Eylül’de ABD’den Türkiye’ye döndü. Dış destek almak için mi bu ziyaret gerçekleşti” sorusuna Evren, “Tahsin Şahinkaya NATO tarafından ABD’ye düzenlenen bir geziye katılmak için gitti ve 11 Eylül’de Türkiye’ye döndü. ABD’den icazet alması söz konusu değildir” değerlendirmesi yaptı.İfade günü savcılar Evren’e ilk olarak “Neden yönetime el koydunuz?” diye sormuş, Evren de o dönem ülkenin içinde bulunduğu şartları özetleyerek “Günde en az 20 kişi hayatını kaybediyordu. Demokrasi elden gidiyordu. TSK’nın İç Hizmet Kanunu’nun 35. Maddesi’nin verdiği yetkiye dayanarak yönetime el konuldu” demişti. Savcıların son olarak yönelttiği “Pişman mısınız” sorusu üzerine de Evren “Pişman değilim. Ülkenin şartları gerektiriyordu” yanıtını vermişti.