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Yaşam

Kenan Evren taburcu ediliyor

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi edilen Kenan Evren'in taburcu olabileceği bildirildi.

10 Mart 2009 02:00

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altında bulunan 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in yarın (11 Mart 2009) taburcu olabileceği bildirildi.

Evren'in tedavisini sürdüren DEÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Kozan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koroner arter (kalp damarlarında daralma) hastalığı bulunan 7. Cumhurbaşkanı Evren'in sağlık durumunun iyi seyrettiğini anlattı.

Prof. Dr. Kozan, hastanenin kardiyoloji servisinde tedavi altında bulunan Evren'in beslenmesinde sıkıntı bulunmadığını, olumsuz bir durum yaşanmaması halinde yarın taburcu olabileceğini kaydetti.

Pazar gecesi göğüs ağrısı şikayetiyle DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, hastanenin kardiyoloji servisinde tedavi altına alınmıştı.

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