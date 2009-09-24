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Politika

Kenan Evren taburcu edildi

Yedinci Cumhurbaşkanı Kenan Evren, tedavi altında tutulduğu GATA Hastanesinden taburcu edildi.

24 Eylül 2009 03:00

Yedinci Cumhurbaşkanı Kenan Evren, tedavi altında tutulduğu GATA Hastanesinden taburcu edildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgi notunda şunlara yer verildi:

''4 Ağustos 2009 tarihinde rahatsızlanarak Gülhane Askeri Tıp Akademisine getirilen Yedinci Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren, 11 Ağustos 2009 tarihinde kalın bağırsak ameliyatı olmuştur.

Ameliyat sonrası Gülhane Askeri Tıp Akademisinde yapılan tedavi sonucu sağlık durumu iyileşen Sayın Kenan Evren 24 Eylül 2009 tarihinde (bugün) taburcu edilmiştir.''

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