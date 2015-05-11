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Kenan Evren için taziye yok

12 Eylül 1980 askeri darbesinin mimarı Kenan Evren için devlet zirvesinden taziye mesajı gelmedi

11 Mayıs 2015 10:49

Hayatını kaybeden devlet adamlarının ardından taziyelerde bulunan başkent protokolü, 7’nci Cumhurbaşkanı ve 12 Eylül darbesinin lideri Kenan Evren’in ölümüne sessiz kaldı. Danıştay’ın kuruluş yıldönümü ve Anneler Günü nedeniyle mesajlar yayınlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kenan Evren’in adını anmadı. Başbakan Ahmet Davutoğlu ile muhalefet liderlerinin yanı sıra Genelkurmay Başkanlığı’ndan da taziye mesajı çıkmadı.

Devlet adamları veya tanınmış isimlerin yaşamını yitirdiği anda başsağlığı ve taziye mesajlarıyla dolan ajans bültenleri, Kenan Evren’in vefatıyla ilgili sessizliğe gömüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Danıştay’ın kuruluş yıldönümü ve Anneler Günü mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanlığı, sanatçı Zeki Alasya’nın ölümünün ardından hem aileye başsağlığı mesajı göndermiş hem de internet sitesinden anında yayınlamıştı. TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve diğer partilerin tavrı da aynı oldu. 

Bülent Sarıoğlu'nun Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, İnternet sayfalarının ‘güncel’ duyurular bölümünde sadece Anneler Günü’yle ilgili mesajlar yer aldı. Çoğunlukla bu mesajın hemen altında Zeki Alasya’nın vefatına ilişkin taziye ifadeleri yer buldu. Genelkurmay Başkanlığı da internet sayfasının ‘Güncel duyurular’ bölümüne dün yeni mesajlar ekledi. Ancak arasında eski Genelkurmay Başkanı Kenan Evren’in ölümüne ilişkin bir mesaj yer almadı.

Genelkurmay, bir gün öncesine ait önemli yurtiçi olaylar ve önemli sınır olaylarının ardından Orgeneral Necdet Özel’in Anneler Günü mesajını yayımladı.

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