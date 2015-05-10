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AKP'li Özdağ: Kenan Evren'le hesabımız yarım kaldı

1980'de ülkücü kuruluşlar davasında idamla yargılanan ve 7 yıl cezaevinde kalan Özdağ, Evren'in ölümü sonrasında birçok annenin çok sevinçli olduğunu söyledi

10 Mayıs 2015 22:56

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Üyesi ve AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Kenan Evren'in ölümüyle ilgili olarak, "Ölüm haberini duyduğumda keşke cezaevinde yatsaydı. Bir gün de olsa elleri kelepçelenseydi dedim. Onunla hesabımız yarım kaldı" dedi.

Manisa'daki seçim çalışmaları sırasında gazetecilerle konuşan Özdağ, darbe döneminde hayatını kaybeden ve işkence görenlerin annelerinin bugün sevinçli olduğunu söyledi. Kendisinin 12 Eylül döneminde 7 yıl cezaevinde kaldığını, 68 gün işkence gördüğünü, kaburgalarının ve ayaklarının kırıldığını belirten Özdağ, "Bugün Anneler Günü ve bazı anneler çok sevinçli. Sağcısıyla solcusuyla 1 milyon 650 bin kişi sakıncalı ve sabıkalı hale dönüştü. Onların anneleri şu an çok sevinçli. Çünkü çocukları çok zulüm gördü" diye konuştu.

 

'Bir sağdan bir soldan astılar annelerimizi, babalarımızı çok üzüldüler'

 

Kenan Evren'in cenazesine kimsenin katılmaması arzusunda olduğunu belirten Özdağ, sözlerine şöyle devam etti:


"Gönlüm isterdi ki Kenan Evren bir gün de olsa hapse girseydi. Bir gün de olsa nezaret altına alınsaydı. Kimsenin içeri girmesini istemem ama bunların en azından bir gün bizim çektiğimiz acıları görmesini isterdim. Bir sağdan bir soldan astılar annelerimizi, babalarımızı çok üzüldüler. Onlar bu memleketin çocuklarıydı. Keşke dövüşmeseydik, keşke bizi dövüştürmeseydiler. Kenan Evren gibi adamlar ceza alsalardı başkalarına örnek olurlardı. Bundan sonra darbeler dönemi bitmiştir. Asker askerliğini yapacak. Siyaseti, siyasetçiler yapacak."

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