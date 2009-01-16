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Yaşam

Kenan Evren, GATA'ya sevk edildi

İzmir'de soğuk algınlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan 92 yaşındaki 7. Cumhurbaşkanı Evren, GATA'ya sevk edildi

16 Ocak 2009 02:00

İzmir'de soğuk algınlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve bugün taburcu edilmesi beklenen 92 yaşındaki 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Gülhane Askeri Tıp Akademisine (GATA) sevk edildi. 

Hatay Askeri Hastanesinde tedavi altında bulunan Kenan Evren, bugün ambulansla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na getirildi. Evren, hazır bekletilen askeri uçakla Ankara'ya hareket etti. Evren'in GATA'ya sevk edildiği öğrenildi.

İzmir'in Üçkuyular semtindeki Hava Eğitim Komutanlığı lojmanlarında kalan Kenan Evren, soğuk algınlığı nedeniyle geçen hafta sonu Hatay Askeri Hastanesine kaldırılmıştı.


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