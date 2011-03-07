-''KENAN EVREN CADDESİ'' DEĞİŞMEDİ MUĞLA (A.A) - 07.03.2011 - Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak beldesinde, ''Kenan Evren Caddesi'' isminin değişmesi yönünde verilen dilekçeler, belediye meclisi tarafından oy çokluğu ile reddedildi. Karar, Yalıkavak Belediye Meclisi Mart ayı olağan meclis toplantısında alındı. Verilen bilgiye göre, ''Kenan Evren Caddesi'' isminin değiştirilmesi yönünde verilen dilekçeler, belediye meclisi tarafından oy çokluğu ile reddedildi. Kararı değerlendiren Belediye Meclis Üyesi İbrahim Turan, ''12 Eylül 1980 yılında yaşanan kötü bir sürecin liderinin ismini, bugün bir caddeden kaldırmamız sorunları çözmüyor. Bu gerçeğin farkına varmamız gerekiyor. Bizim bugünkü süreç karşısında bir duruş sergilememiz gerektiğine inanıyorum'' dedi. Karara tepki gösteren Bodrum Demokratik Düşünce Platformu üyeleri ise daha sonra yazılı açıklama yapacaklarını bildirdi. Bodrum Demokratik Düşünce Platformuna üye bir grup, ''Kenan Evren Caddesi'' isminin ''Aratepe Demokrasi Caddesi'' olarak değiştirilmesi için topladıkları dilekçeleri Yalıkavak Belediye Başkanlığı'na vermişti. Yerel bir gazetenin ve internet sitesinin sahibi Şenol Cömert de caddenin isminin ''Aratepe Mustafa Balbay Caddesi'' olarak değiştirilmesi yönünde bir öneriyle belediye meclisine başvurmuştu.