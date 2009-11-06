'Kenan Evren' adını istemediler

Malatya İl Genel Meclisi, Kenan Evren İlköğretim Okulu'nun adının 'Şehit Murat Doğru İlköğretim Okulu' olarak değiştirilmesine karar verdi.



İl Genel Meclisi’nin kasım ayı toplantılarında AKP’li ve CHP’li meclis üyelerin ortaklaşa hazırladığı öneriyle, merkeze bağlı Topsöğüt beldesinde bulunan Kenan Evren İlköğretim Okulu’nun adınının değiştirilmesi istendi.



Meclis üyeleri, 7’nci Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in adını taşıyan okula Kuzey Irak’a gerçekleştirilen kara harekâtında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Murat Doğru’nun adının verilmesini teklif etti. Önerge, Meclis’te okunduktan sonra üyeler söz alarak görüşlerini bildirdi.



Konuşmalardan sonra öneri, üyelerin oyuna sunuldu. Oybirliği ile Kenan Evren İköğretim Okulu’nun adının Şehit Murat Doğru İlköğretim Okulu olarak değiştirilmesine karar verildi. İl Genel Meclisi’nden çıkan kararla birlikte önümüzdeki günlerde okuldaki Kenan Evren İlköğretim Okulu tabelası sökülerek yerine Şehit Murat Doğru İlköretim Okulu tabelası asılacak.



Belde de değiştiriyor



Öte yandan Çorum’un Boğazkale ilçesine bağlı Evren beldesinin MHP’li Belediye Başkanı Necip Höçük, beldelerinin ‘Yekbas’ olan adının, 1988 yılında beldeyi ziyaret eden 7’nci Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından beğenilmediğini, bunun üzerine de ‘Evren’ olarak değiştirildiğini söyleyerek, “Belediye Encümen toplantısında karar alıp, ilgili yerlere başvurularımızı yaparak beldemizin tekrar eski adını almasını sağlayacağız” dedi.