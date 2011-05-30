Kenan Evren 1 hafta içinde ifadeye bekleniyor

T24

‘Zırhınız kalktı, ifadeye gelin’

Suç duyuruları mağdur illere

Tazminat isteği değerlendirilecek



Referandumda halk 'darbeciler yargılansın' demişti

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, 12 Eylül askeri darbesi soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği, soruşturmanın kapsamını belirledi. Savcılığın, Ankara’daki soruşturmayı darbeyi gerçekleştiren komuta kademesiyle sınırlı tutma kararı aldığı ve dönemin Milli Güvenlik Konseyi üyelerinden hayatta olan Kenan Evren, Nejat Tümer ve Tahsin Şahinkaya’ya hafta başında ifade tebligatı göndereceği kaydedildi. Evren ve iki MGK üyesinin bir hafta içerisinde ifadelerine başvurulacağı belirtildi.Ankara Özel Yetkili Başsavcı Vekilliği, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer’e gönderilecek tebligatta, geçici 15. maddenin kalktığını hatırlatarak ifadeye gelmelerini isteyecek. Darbe komuta kademesinin ifadelerini ise Ankara Özel Yetkili Başsavcı Vekili Hüseyin Görüşen bizzat alacak. Savcılar, komutanların gelmeme ihtimali üzerinde ise henüz bir değerlendirme yapmadı.12 Eylül soruşturmasını Özel Yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Görüşen’in refakatinde Kozmik Oda Savcısı Mustafa Bilgili ve Özel Yetkili Savcı Kemal Çetin yürütüyor. 12 Eylül soruşturmasında savcılığın Ankara’da darbe döneminde mağdur olanlar ile darbe komuta kademesi dışındaki tüm suç duyurularını mağdur illerin başsavcılıklarına gönderme kararı aşamalı olarak uygulanacak. Savcılar Ankara’da biriken 4 bin suç duyurusunu mağdur illere dağıtmaya başladı. Şikayetlerde önemlilik sırasına göre illere dağıtım yapan savcılık, 12 Eylül soruşturmasının hızlı ilerlemesi için çalışmalarını sürdürüyor.12 Eylül rejimi nedeniyle ailesini kaybeden veya haksız yere işkenceye maruz kalanlar, darbe mağduru oldukları gerekçesiyle devletten tazminat talep edebilecek. 12 Eylül mağdurlarının devletten tazminat alabilmeleri için soruşturma sürecinde mağdur olduklarının tespit edilmesi ve bilirkişi raporlarıyla kanıtlanması gerektiği öğrenildi. Ayrıca tazminat talep eden mağdurların durumunu özel yetkili savcılığın değerlendireceği ve gerekli mağdurlara tazminatlarının ulaştırılacağı öğrenildi.Geçici 15. Madde zırh sağlamıştıANAYASA’nın geçici 15. maddesi, 12 Eylül referandumunda kaldırılmış ve darbecilerin yargılanmasının önü açılmıştı. Geçici 15. madde kaldırılmadan önce Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nce 1987 yılında “işkenceden işkenceciler olduğu kadar devletin de sorumlu olmasına” karar verilmiş, ancak Kenan Evren yine Geçici 15 dolayısıyla yargılanamamıştı.