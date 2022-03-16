Kenan Doğulu: Yasaklar, siyasi baskı herkesi darmaduman etti

Şarkıcı Kenan Doğulu, "Kim ne der, kimi üzer, kimi kızdırırız diye düşünmekten özgür ve özgün davranamıyoruz. Yasaklar, siyasi baskı herkesi darmaduman etti" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üç ayda bir yayımlanan İSTanbul dergisinden Tolga Akyıldız’ın sorularını yanıtlayan Doğulu, “Kim ne der, kimi üzer, kimi kızdırırız diye düşünmekten özgür ve özgün davranamıyoruz. Konserler zor yapıldığından köreliyoruz. Sürekli bir ekranın karşısındayız. Sohbet etme, fikir alışverişi yapma, dertleşme azaldı. Bu da kolektif bilinçten çıkan o ilhamı, orijinal fikirleri sekteye uğrattı. Otosansür bakısı tedirgin bir hâle getirdi sanatçıları ve ekipleri” diye konuştu.

“Neşemiz henüz çalınmamıştı"

90’lar pop müziğine yön veren sanatçılar olarak Tarkan’la kimi ortak özellikleri olduğunu ifade eden Kenan Doğulu, “Neşemiz henüz çalınmamıştı ve insanlar arası kutuplaşma böylesine derin değildi. Birimizin albüm kayıtları olduğunda herkes stüdyoda buluşur ve elinden gelen katkıyı yapardı. Titiz ve mükemmeliyetçiydik Tarkan da ben de. Hâlâ da öyleyiz şükür. Karşılığını da alkışlarla aldık” dedi.

Dijital dünyanın müziği derinden dönüştürdüğüne dikkat çeken sanatçı, sanatçı arkadaşlarıyla Metaverse ve NFT gibi konularda da fikirler ürettiklerini söyledi: “Sürekli bir beyin fırtınası halindeyiz, fikirler üretiyoruz. Hayal kurmak bedava. Sürekli uçuyoruz ve aklımıza tatlı fikirler geliyor. Derdimiz salt para kazanmak olsa çoktan bu doğrultuda ürünler çıkarmıştık. Derdimiz iyi fikirler bulmak ve ilham vermek.”

"Milyonlarca insan bu işten ekmek yiyor"

Pandemiyle birlikte müzik ve sanat sektörünün 'en kolay gözden çıkarılan' sektör olduğunun görüldüğünü belirten Kenan Doğulu, “Eğlence sektörü öylesine büyük ki. Milyonlarca insan bu işten ekmek yiyor. Işıkçısından tasarımcısına, oyuncusundan müzisyenine, yer göstericisinden gişecisine, rodisine, asistanına, dansçısına bir sürü insan için sanki hayat durdu. Sürekli yeni kısıtlamalar getiriliyor, hayatları zorlaşıyor, ekonomileri yerle bir oluyor. Hayat zaten kolay değil. Biraz daha anlayışlı, saygılı, ölçülü ve planlı davranmak lazım eğlence işçi ve emekçilerine diye düşünüyorum. İşleri “eğlence” diye mi ilk gözden çıkarılan oluyorlar?”

“Sanatçı kendini özgür hissetmiyor maalesef bu dönemde"

Kenan Doğulu ayrıca Türkiye'de sanatın ve müziğin üzerinde çok fazla baskı unsuru olduğunu söyledi. Hem ülkedeki siyasi durumun hem de diğer koşulların sanatçıların özgürce kendilerini ifade etmelerine engel olduğunu belirten Doğulu, “Sanatçı kendini özgür hissetmiyor maalesef bu dönemde. İfade özgürlüğü yeniden kazanılıp hayaller kurmaya izin verilince çok şey değişecek" dedi.

İstanbul’un kültür ve sanat hayatının büyük bir değişikliğe uğradığını ifade eden sanatçı, “Son zamanlarda yasaklar, siyasi baskı, pandemi şartları ve ekonomik kriz herkesi darmaduman etmiş olsa da bir noktada hayat normale dönünce İstanbul gece hayatı yeniden dünyanın gözdesi haline gelecek diye düşünüyorum" diye konuştu.