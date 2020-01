Kenan Doğulu yanıtladı; kişiye özel düğün şarkısı yapar mı?

Şarkıcı Kenan Doğulu kişiye özel düğün şarkısı yapıp yapamayacağı hakkındaki soruya, "Arkadaşlarıma jest olsun diye yaptığım şeyler oldu ama kimseye düğün şarkısı yapmadım" diye yanıt verdi.

Hürriyet'ten Cengiz Semercioğlu'nun sorularını yanıtlayan (22 Nisan 2017) Doğulu'nun verdiği yanıtlar şöyle:

Diyelim ki çok param var ve senden bana bir düğün şarkısı yapmanı istiyorum. Yapar mısın?

- Hiç olmadı öyle bir şey. Arkadaşlarıma jest olsun diye yaptığım şeyler oldu ama kimseye düğün şarkısı yapmadım. Ama mesela bir tiyatrocu arkadaş oyunu için müzik isteyebiliyor. Ya da bir filme müzik yapabiliyorsun. Bunları yapıp yapmamak da sana kalmış.



Sen yapıyor musun?

- Bazen olabiliyor. Onlar özel şeyler olduğu için çok fazla insanın bilmediği şeyler de olabiliyor. Ama bu fiyatlandırabileceğim bir şey değil.



Bu kadar şarkın varken iyi bir telif gelirin vardır diye düşünüyorum...

Telif gelirim çok iyi olacak. O da bizim evlatlarımıza nasip olacak. Şu anda iyi değil.

Hiçbir iş yapmasan telif gelirinle bugünkü gibi bir hayat sürdürebilir misin?

- Yok. Los Angeles’a gidip geliyorum, ekibim, şirketim gibi çok masrafım var. Normal bir hayata dönmeye başlarsam belki yaşatabilir ama şu anda yetmesi mümkün değil.



Doğulu Prodüksiyon’da kaç kişi çalışıyor?

- 16 kişi. Ama bunun dışında sosyal medya, PR, edisyon ve hukuk ekipleri var.



Şirketin patronu sen misin?

- Çok iyi bir işadamı olmasam da kağıt üzerinde benim. Parayla aram çok kötü. Hayatımda kendime en çok kızdığım, hep küfrettiğim önemli konulardan biri. Çok dikkatsiz, hesapsız, plansız ve eli açığım. İyi bir patron olamıyorum o yüzden.



Ankara’daki mekanın duruyor mu?

- Ankara’daki patlamalardan sonra gece hayatı çok etkilendi. Biz de konserleri azaltıp restoran kısmına ağırlık verdik. Ankara’da marka olan New Castle ile ortaklık yoluna gittik. Şimdi “Bis by New Castle” olarak devam ediyor.



Niye İstanbul’da ya da Bodrum’da mekan açmıyorsun?

- Bir dönem hayatım Bodrum ve Çeşme arasında geçti. Eskiden Şaziye’nin mekan sahibiydim. Yıllarca kulüpçülük yapmış oldum. Çok yorulduğumu fark ettikten sonra bu işlerden sıyrıldım. Başım daha az ağrısın, derdim az olsun kafasındayım. Ne zaman kendi işimden farklı bir iş yapsam mutsuz oluyorum. Daha önce yönetmen Ketche ve Mert Baydur’la film işine girmiştim. Sinefekt adında bir şirket kurduk. Sırf o sene 120 tane reklam filmi çektik. Cirolar müthişti. Her şey çok iyi gözüküyordu. Ama işinin başında duramadığın ve kontrol edemediğin zaman bir noktadan sonra ipin ucu kaçabiliyor.



Zarar mı ettin?

- Ettim. Kendi işim dışında yaptığım her işten zarar ettim diyebilirim. Sistemi kurmakta fazla duygusal davranıyorum.



Bulunduğumuz stüdyonun yeri muazzam. Buraya “Yaratıcı stüdyo” mu diyorsun?

- Burası benim kalem. Eline kalemi her aldığında kağıda güzel bir şey aktarabildiğin yerlerden bir tanesi. Burada beste yapmayanı dövüyorlar. İnsana nadir denk gelir böyle yerler. Her yazarın hayalidir sana yazdıran bir yer. Burada hikaye, şiir gibi birçok şey yazıyorum.

