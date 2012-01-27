Kenan Doğulu ve Burcu Esmersoy arasında aşk iddiası

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Taraflardan ses seda yok





İddialara göre ikili 15 gündür sürekli telefonda konuşuyor. Hatta çiftin Kemerburgaz'da bir mangal partisine gittiği öne sürülüyor.Begüm Çelikkol'un HaberTürk'te yer alan haberine göre; çiftin ilk kavgalarını ettiği bile öne sürülenler arasında. Televizyondaki yarışma programının finaline konuk olarak katılan Doğulu'nun, Özge Ulusoy ile yakından ilgilenmesi Burcu Esmersoy'u kızdırdığı iddia ediliyor.Geçtiğimiz akşam bir mekânda görülen Doğulu'ya, "Burcu Esmersoy ile bir ilişki yaşadığınız doğru mu?" sorusu soruldu. Kenan Doğulu'dan ise bu konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.Bu arada, Burcu Esmersoy'a da bu iddialar soruldu. Esmersoy, "Sadece arkadaşız" yanıtını verdi.Ayrıca iddialara göre, Esmersoy, önceki gece yine Kenan Doğulu ile bir partide buluştu. İkili yakalanmamak için büyük çaba sarf etti ve mekândan ayrı ayrı çıktı.Burcu Esmersoy, kısa bir süre önce işadamı sevgilisi Cem Alper'den ihanet nedeniyle ayrılmıştı. Kenan Doğulu da şarkıcı sevgilisi Sarah Nile Cameron ile ilişkisini bitirmişti.