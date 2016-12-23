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Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti silahlı kavganın ortasında kaldı

Silahlı kavganın ortasında kalan Saat titreme krizine girdi

23 Aralık 2016 13:12

Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti yemek yedikleri Günaydın Restoran'da silahlı kavganın ortasında kaldı.

Çıkışta otomobilleirni beklerken aniden duran iki araçtan inen kişilerin birbirlerine silah çekmesi üzerine Doğulu ve Saat korku dolu anlar yaşadı.

 

Beren Saat titreme krizine girdi

 

Görevliler tarafından hızla mekana geri sokulan ikiliden güzel oyuncu, yaşadığı korku nedeniyle titreme krizine girdi.

 

Güçlükle sakinleştirildi

 

Saat güçlükle sakinleştirilirken olayın çevredikilerin araya girmesiyle yatıştırılmasının ardından ünlü çift evlerinin yolunu tuttu.

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