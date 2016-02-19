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Kenan Doğulu, Ankara saldırısını lanetledi; sosyal medya, "Beren Saat de üzülüyor mu" diye tepki gösterdi

Beren Saat'in 7 Haziran seçimlerinde HDP'ye oy verdiği iddia edilmişti

19 Şubat 2016 18:06

Kenan Doğulu, Instagram hesabı üzerinden Ankara'daki terör saldırısını kınayan bir paylaşım yaptı. Doğulu’nun takipçileri eşi Beren Saat'in HDP'ye oy verdiği iddiasını hatırlatarak "Beren Saat de üzülüyor mu şehitlerimize" diye tepki gösterdi.

Doğulu, “Acımız büyük, hüznümüz derin… Ankara'da yitirdiklerimiz için, Ankara'da yarım kalan hayatlar için… Başımız sağ olsun. Terörü lanetliyoruz” notu ile paylaşım yaptı. Doğulu'nun bu paylaşımının altına hayranlarından eşi Beren Saat'e tepki yağdı. Hayranları Doğulu'ya Beren Saat'in 7 Haziran seçimlerinde HDP'ye oy verdiği iddiasını hatırlatarak tepki gösterdiler.

 

 

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