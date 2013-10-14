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Kenan Doğulu ile Beren Saat Şubat ayında yüzük takacak

Kenan Doğulu Beren Saat ikilisi balayını ABD ’de; Kenan Doğulu’nun aldığı yeni evde geçirmeyi planlıyor

14 Ekim 2013 16:05

Beren Saat Kenan Doğulu çifti, herkesin merakla beklediği evlilik tarihi için karar verdi. Günaydın’dan Sinan Özedincik’in haberine göre ünlü popçu, Şubat ayında sevgilisinin ailesinin kapısını çalıp Saat’i isteyecek.

Zaten birbirini tanıyan aileler, aynı gün yüzük takacak, böylece ilk resmi adım atılmış olacak. Mayıs ayında ise adetlere uygun şekilde bir kına gecesi düzenlenip ardından da görkemli bir düğün yapılacak.
Çift balayını ise ABD ’de; Kenan Doğulu’nun geçtiğimiz günlerde aldığı yeni evde geçirmeyi planlıyor. Yüzüklerin takılacağı Şubat ayı; Beren Saat’in doğduğu ay. Şubat’ta Saat, 30 yaşına girecek. Evlilik tarihi olarak seçilen Mayıs ise Doğulu'nun doğduğu ay. Doğulu da Mayıs’ta 40 yaşına giriyor.

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