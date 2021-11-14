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Kenan Doğulu'dan Fatih Terim paylaşımı

14 Kasım 2021 13:21

Şarkıcı Kenan Doğulu'dan sürpriz Fatih Terim paylaşımı geldi. Ünlü isim "Grande İmparator" notunu düştüğü paylaşımda Fatih Terim'le yeni çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Galatasaraylı olduğu bilinen ünlü pop sanatçısı Kenan Doğulu Sarı-Kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'le fotoğraf paylaştı.

Ünlü isim "Grande İmparator" notunu düştüğü paylaşımda Fatih Terim'le yeni çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. İkilinin oldukça samimi olduğu görüldü.

Kenan Doğulu'nun paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

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