Kenan Doğulu'dan Beren Saat açıklaması

Yenikapı'da gerçekleştireceği konseri öncesi prova alanında objektiflere yansıyan şarkıcı Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'le ayrıldığı yönünde çıkan haberlere sitem etti. Doğulu, konuyla ilgili, "Biz bir açıklama yapmadan bu haberlerin hiçbirine, hiçbir zaman inanmayın" açıklamasında bulundu.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Kenan Doğulu, Yenikapı'da gerçekleştireceği konseri öncesi prova alanında görüntülendi. Gazetecileri bir anda karşısında görünce şaşıran Doğulu, eşi Beren Saat'le ayrıldığı yönünde çıkan haberlere sitem etti. 46 yaşındaki Kenan Doğulu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşlerim; biz bir açıklama yapmadan bu haberlerin hiçbirine, hiçbir zaman inanmayın. Lütfen, lütfen! Biz de yoruluyoruz, siz de yoruluyorsunuz. İnsanlar üzülüyor bu haberlere, lütfen."

Öte yandan Doğulu, konser provasına yaklaşık değeri 1 milyon TL'yi bulan 1962 model aracıyla geldi. 2014 yılında Amerika'da nikah masasına oturan Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun evliliğinde yine kara bulutların dolaştığı iddia edilmişti.

Geçen günlerde ikilinin ayrılık kararı aldığı konuşuluyordu. Beren Saat'in evden ayrılmak için emlakçılara haber gönderdiği ve acil daire arayışına girdiği öne sürülmüştü.