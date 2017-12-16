Kenan Doğulu: Bitcoin almadığıma pişmanım

Marka 2017’nin konukları arasında olan şarkıcı Kenan Doğulu 'Pişmanlık' sorusuna Bitcoin espirisiyle cevap verdi.

İki gün süren Marka 2017 Konferansı’nın kapanışını Kenan Doğulu yaptı. NTV'nin haberine göre, ünlü şarkıcı, sosyal medyadan neden uzak durduğunu şu sözlerle anlattı: “Sosyal medyanın adabı oturduğu zaman daha güzel olur. Nezaket dışı, empatiden uzak yorumlar çok var. İnsanlar, arkadaşınmış gibi bir samimiyetle bazen kafa göz dalabiliyorlar, o da tadımı kaçırıyor. Hem kendimin hem de sevdiklerimin incinmesinden korkuyorum.”

“Pişmanlık duyduğun ne var?” sorusu üzerine “Bitcoin almadığıma pişmanım” diyerek espri yapan şarkıcı, zamanında yurtdışından gelen proje tekliflerini kabul etmediği için pişmanlık duyduğunu söyledi: “Aslında keşke müzikten başka hiçbir işe girmeseydim dediğim zamanlarım çok oldu.

Yurtdışına açılmakla ilgili projelerde kendimi hırssız buldum. Birçok teklif geldi yabancı prodüktörlerden. Büyük starlardan beste almak isteyenler, düetler falan. Yavaş davrandım, çok vaktim varmış gibi ama ders almayı öğrendim.”