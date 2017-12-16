T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kenan Doğulu: Bitcoin almadığıma pişmanım

"Keşke müzikten başka hiçbir işe girmeseydim dediğim zamanlarım çok oldu"

16 Aralık 2017 12:24

Marka 2017’nin konukları arasında olan şarkıcı Kenan Doğulu 'Pişmanlık' sorusuna Bitcoin espirisiyle cevap verdi.

İki gün süren Marka 2017 Konferansı’nın kapanışını Kenan Doğulu yaptı. NTV'nin haberine göre, ünlü şarkıcı, sosyal medyadan neden uzak durduğunu şu sözlerle anlattı: “Sosyal medyanın adabı oturduğu zaman daha güzel olur. Nezaket dışı, empatiden uzak yorumlar çok var. İnsanlar, arkadaşınmış gibi bir samimiyetle bazen kafa göz dalabiliyorlar, o da tadımı kaçırıyor. Hem kendimin hem de sevdiklerimin incinmesinden korkuyorum.”

“Pişmanlık duyduğun ne var?” sorusu üzerine “Bitcoin almadığıma pişmanım” diyerek espri yapan şarkıcı, zamanında yurtdışından gelen proje tekliflerini kabul etmediği için pişmanlık duyduğunu söyledi: “Aslında keşke müzikten başka hiçbir işe girmeseydim dediğim zamanlarım çok oldu.

Yurtdışına açılmakla ilgili projelerde kendimi hırssız buldum. Birçok teklif geldi yabancı prodüktörlerden. Büyük starlardan beste almak isteyenler, düetler falan. Yavaş davrandım, çok vaktim varmış gibi ama ders almayı öğrendim.”

ETİKETLER

Kenan DoğuluBitcoin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24