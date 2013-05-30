Kenan Doğulu, Beren Saat'e 7 milyonluk köşk aldı iddiası

Magazin dünyasına damga vuran Kenan Doğulu-Beren Saat aşkı, mutlu sona doğru hızla ilerliyor. Aşk sarhoşu Doğulu’nun, sevgilisi Beren Saat’e düğün hediyesi olarak İstanbul Çengelköy’de, Boğaz manzaralı, bahçeli ve havuzlu bir köşk aldığı iddia edildi. Çengelköy sırtlarındaki Sultan Makamı Konakları adlı projedeki köşkün satışı şimdilik gizli tutuluyor.



3 milyonluk indirim yapıldı



67 bin metrekare alan üzerine kurulu 9 ayrı köşkten birini aldığı belirtilen Doğulu’nun alım-satımı kimsenin duymasını istemediği söyleniyor. Satışı gerçekleştiren emlakçı, köşkleri yapan müteahhit firma ve Kenan Doğulu arasında ‘kimseye açıklanmamak şartı’ ile anlaşma imzalandığı da iddia ediliyor. Kenan Doğulu’nun Beren Saat için aldığı bu köşkün fiyatı tam 10 milyon dolar. Ancak Kenan Doğulu’nun ödemeyi peşin yapacağını söylemesi üzerine fiyat, 7 milyon dolara düşürüldü.



'Beren bunu fazlasıyla hak etti'



Ünlü popçu Doğulu’nun sevgilisine aldığı beyaz köşk için yakınlarına, “Bu köşk Beren’e evlilik hediyem olacak. Tapusunu da üzerine yapacağım. Çünkü Beren bana olan sevgisi ile bunu çoktan ve fazlası ile hak etti.” dediği ifade ediliyor. Doğulu’nun birkaç gün içinde tapusunu alacağı köşkü sevgilisine anlamlı bir gecede hediye edeceği, içinin döşenmesini de Beren Saat’e bırakacağı konuşuluyor.