Kenan Doğulu, Beren Saat'e 16 kez evlenme teklifi etmiş

Sevilen sanatçı Kenan Doğulu ve Beren Saat, evliliklerindeki sorunları aştı. Şimdilerde ise evliliklerini dolu dizgin sürdüren çiftten Doğulu, Beren Saat'e olan aşkını haykırdı.

Evliliklerindeki sorunları aşarak yeniden birleşen Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, ilişkilerini sessizce yaşamaya devam ediyor. Gecce’nin haberine göre, her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren Doğulu, bu kez ses getiren itiraflarda bulundu.

Eşi Beren Saate tam 16 kez evlilik teklifinde bulunduğunu, 6 kez de yüzük aldığını söyleyen Doğulu, “Eşim gittikçe zenginleşen bir botanik bahçesi gibi. İçinde çeşit çeşit çiçekler açıyor. Ona her sabah yeniden aşık oluyorum. Aynı evde, ayrı odalarda birbirimize şiirler yazıyoruz” dedi.