Kenan Doğulu: Beren nerede, Beren'i unuttuk

Ailesi ve dostlarıyla yemek yiyen Kenan Doğulu, çıkışta Beren Saat'i unuttu.

Kenan Doğulu önceki akşam Asmalımescit’te ailesi ve dostları ile yemek yedi. 44 yaşındaki şarkıcı çıkışta muhabirlerin sorularını cevaplamadan koşar adımlarla aracına bindi.



20 saniye sonra kapıyı açıp yardımcısına seslendi: “Vahdet! Beren nerede? Beren’i unuttuk!”

Arkadan gelen Beren Saat ise, muhabirlerin “Klasik otomobil almışsınız doğru mu?” sorusuna, “1972 model Oldsmobile Deltaotomobil bizim düğün arabamızdı, yeni değil” yanıtını verdi.

Saat’in gecikmeli olarak araca binmesinden sonra çift evlerinin yolunu tuttu.