T24 LogoT24 Logo
Magazin

Kenan Doğulu: Beren nerede, Beren'i unuttuk

Kenan Doğulu, eşini unuttu...

28 Ekim 2018 12:20

Ailesi ve dostlarıyla yemek yiyen Kenan Doğulu, çıkışta Beren Saat'i unuttu.

Kenan Doğulu önceki akşam Asmalımescit’te ailesi ve dostları ile yemek yedi. 44 yaşındaki şarkıcı çıkışta muhabirlerin sorularını cevaplamadan koşar adımlarla aracına bindi.

20 saniye sonra kapıyı açıp yardımcısına seslendi: “Vahdet! Beren nerede? Beren’i unuttuk!”

Arkadan gelen Beren Saat ise, muhabirlerin “Klasik otomobil almışsınız doğru mu?” sorusuna, “1972 model Oldsmobile Deltaotomobil bizim düğün arabamızdı, yeni değil” yanıtını verdi. 

Saat’in gecikmeli olarak araca binmesinden sonra çift evlerinin yolunu tuttu.

 

ETİKETLER

beren saatkenan doğulu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24