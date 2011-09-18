-Kemse kamuoyunu yanıltmasın ANKARA (A.A) - 18.09.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Odatv davasının tutuklu sanığı Doğan Yurdakul'un eşinin vefat etmesi nedeniyle, Yurdakul'a Ankara'daki evinde başsağlığı ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, MİT'in terör örgütüyle görüştüğü iddialarıyla ilgili olarak, ''Bu görüşmenin MİT ile PKK arasında değil, Başbakanlık ile PKK arasında olduğunu sayın Cumhurbaşkanının bilmesi gerekiyor. Doğrusu budur. Kamuoyunu hiç kimsenin yanıltmaması gerekir'' diye konuştu. Doğan Yurdakul'u ziyarete geldiğini, kendisine başsağlığı ziyaretinde bulunduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Hiçbir kültürde, hiçbir dinde, hiçbir hukuk sisteminde bir insanın eşi ölüm döşeğindeyken ona izin verilmesi lazım. Bunu hiçbir kültür, hiçbir din, hiçbir hukuk sistemi reddedemez. Ama kendisine izin verilmedi. Eşi vefat ettikten sonra izin verildi. Bunun adı zulümdür. Zulme boyun eğmedi o. Kimseden merhamet dilemedi. Onurlu bir insan. Ama AKP hükümetinin yaptığı zulmü milletin unutmaması lazım'' dedi. Bir gazetecinin, ''Dün Doğan Yurdakul cenaze törenine tutuklu nakil aracıyla geldi. Bu tepkilere neden oldu. Bir değerlendirmeniz olacak mı?'' sorusuna Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Eşinin vefatından sonra izin verildi. O da insani koşullarda olmadı. Tutuklu aracıyla getirmenin bir mantığı yok ki, Doğan Yurdakul kaçacak bir insan değil ki, onu zorla yurt dışına gönderseler zaten gitmez. Ülkesini seven birisi o. Kaldı ki, geçmişte Ruhi Su tedavi olmak için yurt dışına gitmek istedi, 12 Eylül yönetimi izin vermedi. Pek çok kişi tedavi olmak istedi, izin verilmedi. Doğan Yurdakul'un eşi ölüm döşeğindeydi, son kez gidip görmek istiyordu, ona da izin verilmedi. Öldükten sonra izin verildi. O da insani koşullarda değil. Onun için söyledim, bu bir zulümdür. Zulüm doğru bir şey değildir. Halkın vicdanını rahatsız eder. Kendisine başsağlığı diledim, düşüncelerimi aktardım.''