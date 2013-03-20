Kemoterapi'den tek kişilik hücreye



Gizli tanık ifadesiyle 2.5 yıldır tutuklu bulunan 26 yaşındaki Mete Diş'in kanser tedavisi görmesine rağmen tek kişilik hücrede tutulduğu ortaya çıktı. Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nden Maltepe 1 Nolu L Tipi Cezaevi’ne sevk edilen Diş, 20 günde bir kez kemoterapiye girmek zorunda olduğu ve kemoterapi sonrası yine tek başına hücreye konulduğundan sağlık bakımı yapılamadığı belirtildi.

Bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre, Diş'in Avukatı Evrim Deniz Karatana, müvekkili Diş’in kemoterapi sonrası hücresinde baygınlık geçirdiğini, gardiyanların Diş’i baygın bulduğunu söyledi.

Diş’in sağlığından endişe ettiklerini söyleyen Karatana, kemoterapi sürecinin çok ağır geçtiğini, ancak tahliye taleplerinin reddedildiğini belirtti.

Diğer sanıklardan Diş için tahliye talebi

Türk Ceza Kanunu’ndaki (TCK) 314/2. madde uyarınca DHKP-C örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan Diş, hakim karşısında son kez dün çıktı.

Davada Diş ile birlikte, Tolga Bülbül, Ceyhun Bay, Baran Kuzey Yıldırım, Cihan Ilgın, Erdoğan Akisli, Hasan Aslan, Muharrem Tunç, Nurhan Yılmaz ve Ulaş Pektaş da yargılanıyor.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen beşinci duruşmada ifade veren sanıklar, “kendi tahliyelerini istemediklerini, Diş’in acilen tahliye edilmesi gerektiğini” bir kez daha belirtti.

“Sanki vardı, tam hatırlamıyorum”

Duruşmada, Karadeniz Kıraathanesi 2 isimli gizli tanık ifade verdi. Temmuz 2010’da Okmeydanı’ndaki bir kahveye saldırdıklarını, camların kırıldığını, bir kişinin dövüldüğünü söyledi.

Teşhis yapılması istendiğinde, Yıldırım, Diş ve Aslan’ı olay yerinde gördüğünü, diğer sanıkların orada olmadığını söyledi.

Karadeniz Kıraathanesi 2, “Sanki bunlar vardı gibi hatırlıyorum ama olayın üzerinden uzun zaman geçti” şeklinde teşhiste bulundu.

Gizli tanıklardan Karadeniz Kıraathanesi 1 de, teşhis sırasında “Aradan zaman geçti, şu anda duruşma salonunda olanların simalarını ve olay sırasında orada olup olmadıklarını hatırlamıyorum” dedi.

Adli Tıp’a sevk edildi

Diş dünkü duruşmada, “Testis kanseri teşhisiyle Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kemoterapi tedavisi gördüğünü, tedavisinin tam olarak yapılması için tahliyesini talep ettiğini” söyledi.

Diş’in avukatı Karatana da Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden alınan sağlık raporlarını mahkemeye sundu.

Mahkeme heyeti başkanı Vedat Yılmazabdurrahmanoğlu, Diş’in Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar vererek, tahliye talebini reddetti.

Bir sonraki duruşma 6 Haziran’da.