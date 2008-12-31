Kemoterapide ‘ölümsüzlük mantarı’ tehlikesi

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) İç Hastalıkları ve Medikal Onkoloji Uzmanı Kanser Epidemiyolojisi Bilim Uzmanı Prof. Dr. İsmail Çelik, yaptığı açıklamada, "Kırmızı Reishi" mantarının, bağışıklık sistemi zayıflayan kanser hastalarınca kullanımının arttığını ancak ancak bunun tedavi açısından tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini söyledi.Ganoderma Lucidum mantarının "kadınlık hormonu" ve teratojen (ceninler üzerinde kanser yapıcı etki) olan dietilstilbestrol (DES) maddesini içerdiğini anlatan Çelik, "Bu maddeler, önceleri prostat kanseri tedavisinde kullanılmıştır. Ancak 2002 yılında ilaç olarak kullanılması FDA tarafından yasaklanmıştır. Çünkü, piyasadan kaldırılan PC-SPES ilacının içinde de bu mantardaki maddeler bulunuyor" dedi.Çelik, Reishi mantarının kullanımına bağlı çeşitli ölüm vakaları olduğuna dikkati çekerek, "Bunun kullanımına bağlı, karaciğer yetmezliği ve arkasından ölümle sonuçlanan vakalar tıbbi literatürde bildirilmiştir" dedi.Bazı haberlerde Reishi'nin yan etkisinin olmadığı yönündeki bilginin "kesinlikle yanlış" olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:"Sık görülen yan etkileri, bulantı ve kusma (kemoterapi alanlarda önemli bir sorundur) ve 'fare zehiri' diye de bilinen 'warfarin' benzeri etki ile kanamaya yol açmasıdır.Tedavi ile ilişkili en önemli sorunlardan bir diğeri de bu mantarın, daha önceden greyfurt suyunda da tanımlandığı şekilde karaciğer sitokrom enzimleri üzerinden etki ederek, kemoterapi veya beraberinde kullanılan bulantı önleyici ilaçların etkilerinin azalmasına neden olmasıdır.Bulantı, kusmaya yol açması, kanama yan etkisi, kemoterapi ve diğer ilaçların etkilerini azaltma sorunları yüzünden özellikle kemoterapi ile beraber kullanılması, kemoterapiden önce ve/veya sonra alınması kesinlikle sakıncalıdır."