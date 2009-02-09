Kemoterapide devrim yaratacak buluş

Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdem Göker, Türkiye'de ilk kez hastanelerinde kuracakları `Kemoterapi robot sistemi' ile ilaçların, serumların el değmeden hazırlanacağını söyledi. Bu sistemle ilaçların daha ekonomik kullanıldığını belirten Prof.Dr. Göker, “Bunu başarırsak hemşire kapasitemiz otomatik olarak artacak. Çünkü hemşirelerimizin kemoterapi yapma zamanını yarısı ilaç hazırlamakla geçiyor. Çok yeni bir sistem, Türkiye'de ilk olacak'' dedi.



Prof. Dr. Göker, hastalarının sorun yaşamadan tedavilerini yaptırabilmeleri, tedaviye daha kısa sürede ulaşmalarını sağlamak için teknolojiden yararlandıklarını söyledi. Hastanelerine, her gün yeni tanı konulmuş, kontrol ve kemoterapi alan 250- 300 kanserlinin başvurduğunu belirten Prof. Dr. Göker, muayene ve tedavi sırası için geceden kuyruğa girme sorununu `Bilgisayarla kemoterapi randevu sistemi'ne geçerek çözdüklerini kaydetti. `Plan CT' (plan kemoterapi) adını verdikleri, patenti kendilerine ait yazılım programıyla hastalarına artık 6 aylık tedavi randevularını verebildiklerini belirten Prof. Dr. Göker şöyle konuştu:



“THY'nın uyguladığı biletleme sistemi gibi bir sistem kurduk. Kemoterapi için daha önceden aşırı yığılma oluyordu. Düzenli aralıklarla randevu veremiyorduk. Çünkü, hasta `Ben kemoterapi alacağım' diye geliyordu. Kısa tedavi alan da uzun tedavi alan da aynı muameleye tabiydi ve dolayısıyla da randevu sistemimiz altüst oluyordu. Kimi bir saat tedavi alıyordu, ardından koltuğumuz da hemşiremiz de 3 saat boş kalıyordu. Bu sisteme geçilince, bilgisayara hastanın ne kadar süre, kaç kür tedavi alacağı bilgileri veriliyor. Sistem otomatik olarak hastaların randevularını planlıyor. 6 aylık randevu planını hastaya veriyoruz. Gerekirse 2010'a kadar da verebiliriz. 20 yatakla günde 50 hastaya kemoterapi verebiliyorduk, bu uygulamayla tedavi alan hasta sayısı 80'e çıktı. Aynı mesaiyle, aynı koltukla, aynı hemşireyle, tedaviye aldığımız hasta sayısını arttırdık. Şimdi hastalar da çok memnun. Sadece merkeze uzak yerlerden gelen hastalarda sorunu aşamadık. Bunun için de telefondan yararlanacağımız bir sistem kurmaya çalışıyoruz.''



Avrupa ve Amerika'da kullanılıyor



Kemoterapi ilaçlarının hazırlanmasında Amerika'da, İngiltere'de, Avrupa'nın değişik ülkelerinde kullanılan `Kemoterapi robot sistemi'ni almak için başvuruda bulunduklarını kaydeden Prof. Dr. Göker, bu sistemin henüz Türkiye'de bulunmadığını ve gerçekleştirdikleri takdirde ilk olacağını vurgulayarak şöyle devam etti:



“Kemopetari robotları, bizim çok önemli bir projemiz. İki avantajı var. Birincisi ilaçların, serumların el değmeden hazırlanması. Bu ilacın daha ekonomik kullanılmasını sağlıyor. İkincisi böyle bir sistemin hemşire kapasitemizi otomatik arttırması. Çünkü hemşirelerin kemoterapi yapma zamanının yarısı ilaç hazırlamakla geçiyor. Hastaya zaman kalmıyor. Eğer bu aleti alabilirsek bize çok getirisi olacak. Bir oda büyüklüğünde bir sistem bu. İlaçları veriyorsun, doktor bilgisayardan hangi hastaya hangi ilaçtan ne verileceğini bilgisayara yazıyor. Robot el değmeden bu ilaçları hazırlıyor. 24 saat çalışan bir sistem, sadece bizim değil, hastanedeki diğer göğüs, jinekoloji, hematoloji gibi kliniklerin kanser hastalarının da ilaçlarını hazırlayacak. Hazırlığı süren tüp sistemi ile ilaçlar insan eli değmeden kliniklere taşınacak.''



(DHA)

